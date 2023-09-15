Ротации не будет: в Госдуме сделали заявление по мобилизованным

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов высказался о предполагаемой ротации мобилизованных участников СВО.

В Госдуме заявили, что мобилизованные вернутся домой только после СВО. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что для участников спецоперации предусмотрены отпуска. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что ротация не предусмотрена, но каждому солдату положен отпуск за каждые шесть месяцев службы.

Картаполов также отметил, что набор контрактников в армию происходит непрерывно, так как формируются новые части и пополняются подразделения. Он указал, что некоторые солдаты получают ранения, но подразделение должно оставаться боеспособным.

Член комитета по обороне Виктор Соболев сообщил изданию URA.ru, что в России будут сокращать список болезней, из-за которых не берут в армию. Он привел пример плоскостопия, с которым раньше служили без проблем. Соболев отметил, что изменения будут направлены на уменьшение таких заболеваний, которые не мешают исполнению служебных обязанностей. Он подчеркнул, что кто-то должен защищать родину, иначе в конечном итоге не будет кому служить.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что комбат элитного новосибирского батальона «Вега» Панфёров не верит во вторую волну мобилизации.