Сотрудник мэрии Новосибирска отправился добровольцем на СВО

Новосибирец Юрий Шаровский решил отправиться на спецоперацию — сотрудник мэрии отправился в зону её проведения сегодня.

Житель Новосибирска Юрий Шаровский отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сибиряк сообщил Сиб.фм — он отправился поездом в Ростовскую область сегодня, 15 сентября.

Шаровский — консультант управления общественных связей мэрии Новосибирска. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм собеседник отметил, что принял решение отправиться на СВО, чтобы «отвлечься».

Шаровский женат, у него есть ребёнок. Ранее доброволец уже был на Украине в качестве военного корреспондента, а также сотрудничал с рядом СМИ Новосибирска и местным крематорием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что разведчик с позывным «Майор» получил должность в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. Сибиряк добровольно отправился в зону специальной военной операции. Он служил в в разведке в Сватовском районе ЛНР, пока не получил серьёзное ранение в руку при смене позиции в Червонопоповке в декабре 2022 года.