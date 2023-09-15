Утонувшую мать с тремя детьми похоронят в одной могиле в Омской области

В Омской области женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет с водой.

В Омской области мать троих детей не справилась с управлением автомобиля и вылетела в кювет, заполненный водой. Все находящиеся в салоне машины утонули. Об этом сообщили в областном МВД.

Стало известно, что 27-летняя девушка с детьми отправилась на картофельное поле в деревню Поспелово. Из-за долгого отсутствия их начал разыскивать муж погибшей. Об этом пишет МК-Омск.

Сейчас девушку хоронят вместе с детьми в одной могиле.

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