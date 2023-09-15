В Госдуме озвучили окончательное решение по второй волне мобилизации осенью 2023

Россиян этой осенью не станут призывать в рамках частичной мобилизации.

Осенью текущего года в России не будет наблюдаться очередная волна мобилизации. Об этом сообщил RTVI Юрий Швыткин, заместитель председателя оборонного комитета Госдумы.

По словам парламентария, контрактники смогут полностью закрыть потребности ВС РФ в зоне проведения СВО на Украине. Депутат подчеркнул, что в настоящее время в РФ мобилизация не предполагается. Он назвал фейковыми будто бы выпускаемые приказы.

«Ни в коем случае нельзя на это поддаваться. Это явно провокации со стороны украинского профашистского режима, ни в коем случае. Еще раз повторяю: на сегодняшний день мобилизация не предполагается», — сказал Швыткин.

Как ранее писал Сиб.фм, в России готовят меры для категории граждан. Мобилизация мигрантов, которые получили российские паспорта и гражданство, переходит из слов в дела. Правоохранительные органы проводят облавы в местах, где собираются бывшие гастарбайтеры; у новых граждан проверяют документы и массово отправляют их в военкоматы для постановки на учет, а некоторых – на депортацию.