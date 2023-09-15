В Новосибирске дорогу от Гусинобродского шоссе достроят не раньше 2026 года

В Новосибирске дорогу от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной сделают к 2026 году.

Департамент транспорта и дорожно-благоустройственного комплекса мэрии планирует ввести в эксплуатацию дорогу от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной к 2026 году. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск".

Работы по двухэтапному проекту начнутся к 2024 году. На первом этапе будет сделан участок от пересечения с Гусинобродским шоссе до перекрестка с улицей Высоцкого, на втором — от пересечения с улицей Высоцкого до перекрестка с Татьяны Снежиной.

Документацию на проект планируют передать на рассмотрение в государственную экспертную комиссию в июле 2024 года, а общая стоимость работ составит 679 млн рублей. Мэрия выделяет на проект 27,2 млн рублей из городского бюджета, а остальные 651,8 млн рублей будут выделены из регионального бюджета.

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