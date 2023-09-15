В Новосибирске машинистам-вахтовикам предлагают 360 тысяч в месяц

Самую высокую зарплату сентября в Новосибирске могут получить вахтовики-машинисты.

В Новосибирске появился список самых высокооплачиваемых вакансий в сентябре 2023 года. На первом месте списка находится водитель-машиностроитель, который работает вахтовым методом на период строительства Тихоокеанской железной дороги. В этой работе, из-за тяжелых условий и необходимости жить в вагончиках на восемь человек, компания готова выплатить зарплату в размере 360 тысяч рублей в месяц. Компания организует поездку сотрудников и снабдит их тремя приемами пищи в день.

На втором месте списка находится экспедитор, заработная плата для которого составляет 300 тысяч рублей в месяц. Для выполнения работы необходим личный грузовой автомобиль, рефрижератор и юридическое лицо (ИП или ООО). Экспедитор должен ездить по Новосибирской области и по окрестным регионам.

Третье место в списке занимает руководитель филиала лизинговой компании, который будет зарабатывать 250 тысяч рублей в месяц. Эта должность предполагает организацию работы компании с нуля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области уменьшилось число работников со средней зарплатой. По доле высокооплачиваемых работников регион на 28 месте в рейтинге, а по доле работников с зарплатой выше средней на 43 месте в рейтинге регионов РФ, снижение за год на 4 позиции.