В Новосибирске на продажу выставили агрохолдинг за 850 млн

Агрохолдинг в Новосибирске выставлен на продажу за 850 млн рублей.

Агрохолдинг, расположенный в Новосибирске, предложен к продаже за 850 млн рублей.

Информацию об этом опубликовало агентство недвижимости «Новактив», не уточнив название компании. Известно, что холдинг занимается производством мясной и молочной продукции, а также растениеводством. Территория холдинга охватывает четыре района: Кочневский, Баганский, Венгеровский и Купинский.

Холдинг обладает всей необходимой недвижимостью для ведения аграрного бизнеса, включая автомобили, телятники, откормочники и склады. Общая площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров.

Компания имеет сформированный штат сотрудников — 150 человек. Владелец холдинга принял решение изменить сферу своей деятельности, но при этом предприятие продолжает полноценно функционировать.

Напомним, в Новосибирске машинистам-вахтовикам предлагают 360 тысяч в месяц.