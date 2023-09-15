В Новосибирске на входе в аэропорт Толмачево собралась очередь на сотни человек

Сотни человек не могут попасть в аэропорт Толмачёво в Новосибирске.

Утром 15 сентября в новосибирском аэропорту Толмачёво собралась очередь на входе из нескольких сотен человек: в аэропорту работает только 1 вход и только 2 терминала досмотра. Об этом редакции Сиб.фм рассказала жительница города, направляющаяся в Санкт-Петербург.

«В 7:00 утра очередь на вход в аэропорт составляет сотни человек, а открыта всего лишь одна дверь и два пункта досмотра», — сообщила очевидица.

Прибывшие в аэропорт не успевают проходить через пункты первичного досмотра, и на входе собирается большая очередь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в аэропорту Новосибирска пассажиры полтора часа не могли получить багаж. Прибывшие из Грозного, Сочи и Иркутска провели в ожидании около полутора часов. В аэропорту то и дело меняли ленты для выдачи багажа пассажирам.