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общество проиcшествия

В Новосибирске нанесли травму новорожденному ребёнку во время родов

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске Следком начал проверку после сообщения о нанесении травмы ребёнку во время родов.

Следственный комитет Новосибирской области организовал проверку после сообщения о нанесении травмы новорождённому ребёнку во время родом. Об этом сообщили в региональном СК.

В ведомстве пояснили, что проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском суд не стал лишать полномочий главу Колыванского района Артюхова.

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Дамир Трубников

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