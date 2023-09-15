В Новосибирске нанесли травму новорожденному ребёнку во время родов

В Новосибирске Следком начал проверку после сообщения о нанесении травмы ребёнку во время родов.

Следственный комитет Новосибирской области организовал проверку после сообщения о нанесении травмы новорождённому ребёнку во время родом. Об этом сообщили в региональном СК.

В ведомстве пояснили, что проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском суд не стал лишать полномочий главу Колыванского района Артюхова.