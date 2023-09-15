Под Новосибирском суд не стал лишать полномочий главу Колыванского района Артюхова

14 сентября Колыванский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск прокуратуры о лишении полномочий главы Евгения Артюхова – он был удовлетворён лишь частично, но по факту ничего не решилось.

Прокуроры обратились с иском в Колыванский районный суд после того, как нашли нарушения по части ФЗ «О противодействии коррупции». Если точнее, то нарушение заключалось в том, что Евгений Артюхов в декабре 2021 года, будучи главой, трудоустроился по совместительству преподавателем в ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» и подал заявление на предоставление ему служебного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда.

Ради заявления Артюхова специальная комиссия «подвинула» шесть человек, а руководитель района получил возможность спокойно жить и не платить за коммуналку. После того, как весной 2023 года, махинации вскрылись, Евгений Артюхов предпочёл вернуть в бюджет ранее полученные льготы.

Однако прокуроры настаивали на том, чтобы 28 июля на сессии Совета депутатов Колыванского района был рассмотрен вопрос о сложении полномочий с главы. Однако председатель законодательного органа Ирина Вепрева предпочла лишь оповестить об этом депутатов и забыть о вопросе.

«Об отставке главы района разговора не было. Для информации было зачитано представление прокуратуры, но в руки нам никакого документа не давали, — рассказывал Сиб.фм депутат Совета депутатов Колыванского района Виктор Коваленко.

– Постановление начали принимать, я за него проголосовал, но встаю и говорю: «а где приложение к этому постановлению? Где информация?» Ирина Михайловна (председатель Совета депутатов Колыванского района – прим. Ред.) заявила: «не знаю, не знаю, всем было выдано!» Депутаты завозмущались, Татьяна Сарбашева в том числе: «как выдано? Никому ничего не выдано. Нет этого документа!» Информацию на руки нам не давали».

В итоге вопрос очень быстро замялся, и никакого голосования не было. Но прокуроры это дело так не оставили и 7 августа обратились в суд с иском. 14 сентября Колыванский районный суд поставил в этом деле точку, хотя заседание шло больше 5 часов, до позднего вечера.

«Вынесено решение о частичном удовлетворении административных исковых требованиях прокурора Колыванского района Новосибирской области, признано незаконным решение внеочередной тридцать второй сессии Совета депутатов Колыванского района Новосибирской области № 250 от 28.07.2023, на Совет депутатов возложена обязанность устранить допущенное нарушение, — говорится в решении суда.

- В требовании об отстранении главы Колыванского района Новосибирской области от должности прокурору в иске было отказано».

Иными словами, Совет депутатов Колыванского района должен на ближайшей сессии вновь рассмотреть вопрос об отставке Евгения Артюхова. О том, как, предположительно, будут развиваться события, рассказал бывший депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев.

«Прокуроры ошибочно считают, что депутатам, что-то давали на рассмотрение, на самом деле информацию даже не передали в руки, — говорит присутствовавший на суде Алексей Астафьев. – Думаю, сейчас с этим вопросом будут тянуть, но оппозиционные депутаты намерены довести дело до конца».

Есть сейчас и ещё один вариант: прокуратура может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.