В Новосибирске руководство лицея №159 разделило брата с сестрой по разным корпусам

В Новосибирске руководство лицея №159 объяснило, почему первоклассника определили в другой корпус.

В Новосибирске руководство лицея отправило первоклассника в другой корпус, который находится в двух километрах от другого, где учится его старшая сестра. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила мать детей.

«У меня старший ребёнок учится в 4 классе в корпусе на улице Дуси Ковальчук. Из дома она ходит пешком, это очень удобно», — поделилась собеседница.

В этом году у матери в школу пошел первоклассник. По Федеральному закону от 2021 года, ребёнок имеет право на преимущественный приём на обучение в образовательное учреждение, в котором обучается его полнородный или неполнородный брат и (или) сестра. Однако, по словам собеседницы, мальчика определили в другой корпус на улице Северная, 31.

«Мне очень неудобно возить его на Северную с утра, а с работы нужно теперь отпрашиваться каждый день, чтобы его забрать», — жалуется женщина.

Завуч учреждения сказала маме детей, что первоклассника отправили в другой корпус из-за нехватки мест на Дуси Ковальчук.

Корреспондент Сиб.фм связался с заместителем директора Жанной Зориной, которая пояснила, что у учреждения единый микроучасток.

«Мы по возможности стараемся разделять детей в соответствии с законодательством, но если ситуация такая, что нет мест, мы предлагаем родителям корпус на Северной», — прокомментировала Зорина.

Завуч также пояснила, что никакой закон не был нарушен, так как все корпуса относятся к одному образовательному учреждению.



Напомним, в Новосибирске учеников двух классов перевели на дистант из-за ОРВИ.