В Новосибирске учеников двух классов перевели на дистант из-за ОРВИ

В школе Кировского района заболела половина 9 класса.

В Новосибирске учеников двух классов школы в Кировском районе перевели на дистанционное обучения после выявления ОРВИ у половины детей 9 класса. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила мать ребёнка.

По её словам, 17 из 28 детей заболели, однако руководство образовательного учреждения не сразу отправило остальных детей на карантин. Родители переживали, что другие учащиеся подхватят болезнь.



Сиб.фм отправил официальный запрос в региональный Роспотребнадзор для выяснения подробностей.

Как ранее писал Сиб.фм, перед Новым годом один класс школы №95 закрыли из-за вспышки кори.



Кроме этого, в конце 2022 года четыре школы полностью перевели на дистанционный режим обучения. Тогда на больничном находились 992 учителя, в 89 школах и 141 детском саду частично была приостановлена деятельность, а в 4 школа и в 3 детсадах полностью прекратили занятия.