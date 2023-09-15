В Новосибирске синоптики назвали дату первого снегопада

В Новосибирской области первый снег может пойти уже в конце сентября.

В 2023 году в конце сентября в Новосибирске ожидается значительное похолодание. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, первый снег вероятнее всего выпадет ночью, а утром растает. Постоянного снежного покрова придётся ждать значительно дольше.

К середине сентября в Новосибирской области температура превышает региональную норму на 1-2 градуса, но это изменится после 21 сентября. В последней декаде месяца ожидается резкое и значительное похолодание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области с начала 2023 года погода побила несколько рекордов. Многих из них стали выдающимися на фоне последних лет и даже десятилетий, еще несколько событий зафиксировали как абсолютно рекордные за всю историю погодных наблюдений в регионе — это более 120 лет.

Также синоптики назвали обрушившийся на Новосибирскую область град аномальным. Осадки величиной с куриное яйцо выпали 4 сентября.