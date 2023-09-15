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общество проиcшествия

В Новосибирске сообщили подробности перестрелки на площади Калинина

Фото: Freepik.com

В Новосибирске на площади Калинина произошла перестрелка.

На площади Калинина в Новосибирске произошел конфликт между двумя мужчинами, который позднее перерос в массовое столкновение со стрельбой. Об этом сообщил Телеграм-канал "Экстренный НСК" в понедельник, 14 сентября.

Посетители кафе на площади стали свидетелями словесной перепалки между двумя мужчинами, которая затем переросла в открытое противостояние. Скоро на место прибыли подкрепление для одного из них.

Далее, согласно тому же ТГ-каналу, конфликт перерос в массовое столкновение, а затем и в противостояние с оружием. После этого на место прибыли сотрудники Росгвардии, после чего участники конфликта исчезли.

Как сообщили очевидцы в комментариях к записи, мужчина стрелял в воздух, чтобы предотвратить избиение другого жителя города толпой. Достоверность этой информации на момент публикации невозможно подтвердить.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском эвакуировали лицей №13 по сообщению о минировании.

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Александр Борисов
журналист

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