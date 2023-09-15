В Новосибирской области детям участникам СВО педагоги окажут психологическую помощь

В районах Новосибирской области педагоги разработали программы для того, чтобы оказать помощь детям участников СВО.

Так, например, программу сопровождения для детей участников СВО разработали в Усть-Таркском районе, Северном, Кыштовском и остальных. Суть мероприятий заключается в том, что педагоги на местах налаживают доверительные отношения с такими учениками. В случае необходимости в работу включаются и психологи.

«На данный момент в муниципальных образованиях региона организована работа кабинетов психолого-педагогической помощи,

- говорится в сообщении правительства Новосибирской области. – Детям оказывается помощь по следующим направлениям: сопровождение, услуги дополнительного образования, внеурочная деятельность, углубленная диагностика, развивающие занятия».

Кроме того, министр образования Новосибирской области Мария Жафярова рассказала, что для особенных воспитанников созданы ещё более комфортные условия, которые закреплены «Единой базой учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». Для таких школьников подбирают соответствующих специалистов.

Также напомним, что с августа этого года на особом контроле правительства Новосибирской области школьное питание для детей участников СВО.