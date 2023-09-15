Вторая волна мобилизации в России осенью 2023 года: решение принято

Российские власти озвучили позицию относительно необходимости второй волны мобилизации.

В России не будет второй волны мобилизации. Об этом заявил вице-председатель оборонного комитета Государственной думы Юрий Швыткин. По его словам, потребности армии на Украине будут удовлетворены уже имеющимся контингентом военнослужащих по контракту.

Парламентарий подчеркнул, что приказы о мобилизации, о которых говорится в некоторых источниках, не имеют под собой оснований и не следует обращать на них внимание. Он также предупредил о возможных провокациях со стороны западных СМИ, которые, по его мнению, пытаются подорвать мир в регионе.

Швыткин призвал население России не поддаваться на эти провокации и доверять официальной информации от властей.

Напомним, ранее в Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров поделился своими мыслями насчет эффективности замены мобилизованных на контрактников для службы на передовой в рамках СВО.

Панфёров заявил, что такое решение сейчас является наиболее эффективным. По его словам, призванные в рамках частичной мобилизации смогли выполнить задачу ВС РФ. Панфёров указал на запуск свежих подразделений с новыми бойцами. Он отметил, что в настоящее время контрактники активно включаются в подразделения.