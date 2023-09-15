Осенью 2023 года в России не будет второй волны мобилизации.

Вице-председатель оборонного комитета Государственной думы Юрий Швыткин сообщил RTVI, что новой волны мобилизации в России этой осенью не предвидится. Депутат уверен, что потребности армии в зоне военной операции на Украине будут полностью удовлетворены теми, кто уже служит по контракту.

Юрий Швыткин заявил, что мобилизации не будет — ни второго, ни третьего этапа, ни всеобщей. Он также отметил, что приказы о мобилизации, которые, якобы, выпускаются, не имеют под собой оснований и не следует на них обращать внимания. Парламентарий подчеркнул, что такие действия со стороны России могут быть квалифицированы как провокация со стороны украинского профашистского режима.

Зампред уверен, что власти не будут прибегать к мобилизации и призывает население России не поддаваться на провокации со стороны западных СМИ, которые, по его мнению, пытаются подорвать мир в регионе.

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