Жительницу Новосибирска суд отправил в психбольницу за жестокое обращение с животными

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил в психбольницу женщину, которая содержала 44 собаки, 18 из которых погибли.

Прокуроры добились наказания для женщины, которая не должным образом содержала 44 собаки. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В Октябрьском районном суде закончили рассматривать уголовное дело жительницы Новосибирска, которая на пару с братом содержала в своём жилище 44 собаки.

«Животные находились в антисанитарных условиях, не обеспечивались кормом и водой, им не оказывалась ветеринарная помощь. Это повлекло гибель 18 собак, из которых три получили увечье», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Зоозащитница устроила скандал и в тот момент, когда к ней пришли полицейские – женщина их избила, так что, стражам правопорядка пришлось лечиться.

В ходе судебного разбирательства была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила невменяемость женщины, поэтому дело было прекращено, а зоозащитнице назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.

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