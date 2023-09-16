Аналитик заявил о негативных последствиях повышения ЦБ ключевой ставки

Центробанк повысил ключевую ставку в России до 13%.

Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Это решение вызвало опасения среди экспертов относительно последствий для бизнеса в России. Финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru отметил, что повышение ставок по вкладам, кредитам и ипотеке, вызванных этим решением, негативно скажется на деловой активности.

Он также предположил, что увеличится необлагаемый налогом минимум процентов по банковским вкладам, достигнув до 130 тысяч рублей.

Однако, после объявления о повышении ключевой ставки, число заявок на покупку квартир в ипотеку выросло на 113%. Это свидетельствует о том, что повышение ставок по ипотеке не оказало критического влияния на спрос на жилье.

Аналитики также прогнозируют, что ставки по потребительским кредитам и ипотеке, если и будут расти, то не в значительной степени. Центробанк намерен продолжать удерживать ставку на повышенном уровне. Ожидается, что инфляция также продолжит расти в связи с этим решением.

Напомним, в Новосибирске на продажу выставили агрохолдинг за 850 млн.