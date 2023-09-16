Глава Следкома Бастрыкин потребовал доклад после причинения вреда новорожденному в Новосибирске

В Новосибирске новорождённому ребёнку сломали ногу.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионально СК предоставить доклад о ходе процессуальной проверки по факту нанесения травм новорожденному ребёнку. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, в одном из роддомов Новосибирска новорождённый ребёнок получил травму, сейчас ему требуется реабилитация. Следком начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как ранее писал Сиб.фм, Бастрыкин потребовал доклад о посадке самолёта в поле под Новосибирском 12 сентября. Тогда воздушное судно, выполняющее рейс «Сочи-Омск», совершило аварийную посадку на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области по технической причине.