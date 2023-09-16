Каждому российскому пенсионеру решили выплатить по 20 000 рублей

Пенсионерам обещают выплатить значительную сумму в размере 20 000 рублей.

Это станет возможным при принятии законопроекта, который предусматривает ежегодную дополнительную выплату 13-й пенсии. Законопроект был внесен в Государственную думу России заместителем председателя Борисом Чернышевым.

Он предлагает связать размер этой выплаты с ежемесячной пенсией, которая в среднем по стране составляет около 19 400 рублей.

Причина такой инициативы заключается в прогнозируемой инфляции, которая может достигнуть 5-6,5% в текущем году, что отрицательно скажется на доходах пенсионеров. Чтобы поддержать их, Чернышев предлагает выплачивать дополнительную пенсию ко дню рождения каждого пенсионера.

Такая мера поможет компенсировать возможные потери и обеспечить достойный уровень жизни для пожилых людей. Текст законопроекта доступен на официальном портале правовой информации.

Напомним, бывший губернатор Новосибирской области Городецкий сохранил место в Совфеде.