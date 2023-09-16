Космический корабль «Союз МС-24» с эмблемой Новосибирска стартовал с Байконура

На космический корабль, который проведёт вне Земли около года, нанесена символика Новосибирска.

Корабль «Союз МС-24» успешно стартовал с космодрома Байконур и направляется к Международной космической станции (МКС). Согласно сообщению пресс-службы Роскосмоса, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем произошел сегодня, 15 сентября, в 18:44 по московскому времени со 31-й площадки космодрома.

Экипаж корабля состоит из участников 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС: российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хары. Все этапы вывода корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты и развертывание антенн и солнечных батарей прошли без проблем, отметили в Роскосмосе.

В планах стыковки корабля с МКС в 21:44 по московскому времени. Прибыв на станцию, «Союз МС-24» привезет около 120 кг грузов, включая фото- и видеоаппаратуру, информационные носители, документацию, личные предметы экипажа, пищевые рационы, свежие продукты и материалы для научных экспериментов.

Планируется, что 70-я и 71-я длительные экспедиции на МКС продлятся в общей сложности 375 суток. В этот период запланированы четыре выхода в открытый космос по российской программе, прибытие четырех грузовых кораблей «Прогресс МС» и проведение научно-прикладных исследований. Ожидается, что Олег Кононенко и Николай Чуб вернутся на Землю на корабле «Союз МС-25» в сентябре 2024 года, а Лорал О’Хара — на корабле «Союз МС-24» в марте 2024 года.

Отметим, что на судно нанесена эмблема, связанная с Новосибирском. Юбилейная символика «Новосибирск — Город трудовой доблести», приурочена к 130-летию столицы Сибири и появится в космосе впервые. Жест — дань уважения вкладу города в освоение космического пространства.