Названа причина поездки генерала Суровикина из Новосибирска в Алжир

Военачальника Сергея Суровикина заметили в Алжире — он находился там с деловой поездкой.

Главком ВКС РФ генерал армии Сергей Суровикин отправился в командировку в Алжир из-за важности восточного направления во внешней политике России. Об этом сообщает источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией.

По словам источника издания "Коммерсант", пребывание генерала Суровикина в Алжире связано с приоритетностью восточного направления во внешней политике России, которое руководство страны считает особенно важным. Он также отметил, что генерал находится в Алжире как часть делегации Министерства обороны России.

Ранее было замечено присутствие Сергея Суровикина на фотографии во время его посещения Алжира. Он приехал в эту страну для проведения встречи с руководством министерства обороны Республики, сообщил источник.

Напомним, в Госдуме ответили на вопрос о ротации мобилизованных.