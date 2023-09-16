Сотрудник мэрии Новосибирска рассказал, почему отправился в зону СВО

Новосибирец Юрий Шаровский отправился добровольцем на спецоперацию.

На вокзале в Новосибирске состоялась прощальная церемония с Юрием Шаровским, добровольцем из местной мэрии, который отправляется в зону СВО.

Юрий Шаровский, опытный артиллерист, уже не в первый раз примет участие в боевых действиях. Он решил пожертвовать своим временем и силами, чтобы помочь защитить свою родину от возможных угроз.

«Нашей стране угрожают. Надо не карьеру строить. Всё-таки тоже заниматься защитой Отечества. Цель моей жизни — это мой ребёнок, чтобы он жил в том мире, который будет без войны, без угроз, без насилия», — сказал он.

На прощальной церемонии присутствовали близкие родственники Шаровского, которые сопровождали его до поезда. Они выразили свою гордость и поддержку юристу, который принял такое серьезное решение.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что разведчик с позывным «Майор» получил должность в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. Сибиряк добровольно отправился в зону специальной военной операции. Он служил в в разведке в Сватовском районе ЛНР, пока не получил серьёзное ранение в руку при смене позиции в Червонопоповке в декабре 2022 года.