Стало известно о пострадавших при взрыве газа в жилом доме под Новосибирском

Два человека госпитализированы после взрыва газа в частном доме в Новосибирской области.

В частном жилом доме в Барабинске произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Инцидент произошёл в 13:18 16 сентября. Первая бригада пожарных и спасателей прибыла на место происшествия через две минуты после вызова. При прибытии они обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. Благодаря оперативным действиям пожарных, пожар удалось локализовать всего за пять минут, но еще три минуты потребовались для полного тушения открытого горения.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали двое мужчин. Они были доставлены в медицинское учреждение Барабинска для оказания необходимой помощи. Дом был полностью разрушен.

Причина и обстоятельства происшествия пока не установлены и находятся в процессе выяснения.

На место происшествия были направлены 29 человек и 10 единиц техники, включая 11 человек личного состава и 3 единицы техники от МЧС.