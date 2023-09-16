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общество проиcшествия

В МЧС рассказали подробности взрыва и обрушения дома под Новосибирском

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области двое мужчин получили травмы в результате взрыва газа в частном доме.

В Новосибирской области в Барабинске в частном доме произошел взрыв газа, в результате которого двое мужчин пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве рассказали, что сообщение о происшествии поступило в 13:18 16 сентября. Прибывшие пожарные в течение пяти минут локализовали пожар. Дом разрушен полностью. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства. Мужчин госпитализировали в больницу с различными травмами.

Как ранее писал Сиб.фм, взрыв газа произошёл в жилом доме под Новосибирском.

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Дамир Трубников

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