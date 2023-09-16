В МВД Новосибирска начали проверку после угона автомобиля сотрудником полиции

В Новосибирске могут уволить сотрудника полиции, который угнал автомобиль у умершего владельца.

В Новосибирске полиция начала проверку после информации об угоне автомобиля сотрудником МВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве пояснили, в случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством

«По материалам, собранным сотрудниками службы собственной без­опасности, следственными органами принято процессуальное решение», — прокомментировали в полиции.

Напомним, в телеграм-канале Baza появилась информация, что 17 августа старший сержант Алексей И., привез полицейских на оформление трупа на 1-й Моховой улице. Пока правоохранители выясняли все обстоятельства, Алексей украл ключи от автомобиля, ксерокопию паспорта умершего, а также ПТС, госномер и прибор для диагностики авто, однако спустя несколько недель на него вышли сотрудники собственной безопасности.