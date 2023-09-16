В Новосибирске сотрудник полиции угнал «Lexus» у умершего хозяина

В Новосибирске техник МВД угнал «Лексус» умершего человека.

В Новосибирске техник МВД Алексей И. угнал «Лексус» умершего человека. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, 17 августа сержант привез полицейских на оформление трупа на 1-й Моховой улице. Алексей воспользовался моментом и украл ключи от автомобиля, ксерокопию паспорта умершего, а также ПТС, госномер и прибор для диагностики авто.

Через несколько дней он вернулся к дому умершего за премиальным авто. Однако через пару недель на Алексея вышли сотрудники собственной безопасности и задержали его в квартире. Техник МВД добровольно выдал ключи и документы на автомобиль.

Теперь сотруднику грозит до десяти лет за кражу машины.



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