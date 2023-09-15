В Новосибирске продлили арест экс-полицейским, обвиняемых в убийстве 15-летней девочки

В Новосибирске экс-полицейским, которые подозреваются в жестоком убийстве школьницы в 2010 году, продлили арест до 18 ноября.

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест экс-полицейским, которые обвиняются в жестоком убийстве 15-летней Натальи Матюхиной в Усть-Тарке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Максиму Кудрявцеву, Евгению Бартоломею и Александру Кунцу назначили сроки содержания под стражей до 18 ноября 2023 года.

По версии следствия, в 2010 году они сбили девочку, похитили с места ДТП, а потом жестоко убили, а от тела избавились. Подробности этого преступления всплыли только в 2023 году. Кудрявцев и Бартоломоей практически сразу уволились из органов после "таинственной" пропажи девочки, а Кунц продолжал работать в полиции начальником отдела полиции "Усть-Таркское".

Кроме этого, следствие вышло на ещё одного действующего полицейского из Усть-Таркского района — начальника угрозыска майора Алексея Бороздина, которого подозревают в жестком убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году в этом же районе Новосибирской области. По предварительным данным, он до смерти забил молодого парня. Корреспонденту Сиб.фм удалось пообщаться с его сестрой.

Ранее Сиб.фм писал, что известно о полицейских, проходящих по делу Натальи Матюхиной.