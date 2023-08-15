«Проведут эксгумацию тела»: под Новосибирском полицейского подозревают в жестком убийстве

В Новосибирской области полицейского Алексея Бороздина подозревают в жестком убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в Усть-Тарке в 2013 году, где ранее убили 15-летнюю Наталью Матюхину.

Новость о жестком убийстве 15-летней Натальи Матюхиной в Усть-Тарке разошлась по всей России. В 2010 году девочка возвращалась из клуба домой, но таинственно пропала. Спустя 13 лет стало известно, что к её исчезновению могут быть причастны двое бывших и один действующий сотрудник полиции — Максим Кудрявцев, Евгений Бартоломей и Александр Кунц. Судя по вменяемым им статьям, предположительно, Наташу сначала сбили на авто, потом увезли, убили и спрятали тело в неустановленном месте. Всех троих отправили в СИЗО.







Как узнал Сиб.фм, на этом история не закончилась. Следствие вышло на ещё одного действующего полицейского из Усть-Таркского района — начальника угрозыска майора Алексея Бороздина, которого подозревают в жестком убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году. Правоохранителя допросили, а затем отправили под стражу. Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с сестрой погибшего и узнать подробности.

Таинственная пропажа

По словам Оксаны Саловой, её брат пропал в конце февраля 2013 года. Спустя три дня женщина начала его искать и позвонила в дежурную часть Усть-Тарки, где ей сказали, что парня отвезли на 15 суток в Татарск. По какой причине родственник собеседницы Сиб.фм попал в поле зрения правоохранительных органов, ей не сообщили.





Оксана несколько дней звонила, чтобы узнать, где находится брат, и за что его задержали. Позже ей сообщили, что на третий день в КПЗ ему якобы стало плохо и его отвезли в больницу с «белой горячкой».

«Я стала все больницы в Татарске обзванивать, везде мне отвечали, что никакого Владимира Поторокина не поступало», — вспоминает женщина.

После звонков в больницу она снова позвонила в КПЗ, где уже ей поведали новую историю. Выяснилось, что Владимир якобы убежал из скорой помощи.

Первое заявление

Оксана не поверила ответам правоохранителей в Татарске и решила прийти в отдел полиции уже в Усть-Тарке. Там, по воспоминанию Оксаны, её встретил Александр Кунц — на тот момент он, по версии следствия, уже был замешан в убийстве Натальи Матюхиной.

«Вы не ищите его, он найдётся. Он в Омскую область поехал», — сказал Оксане Кунц в начале марта 2013 года.

Оксана решила написать заявление, но её стал отговаривать начальник угрозыска Алексей Бороздин.

«Он мне сказал, что заявление принимать у меня не будет, аргументируя это тем, что Вова сам найдется», — отметила Оксана.

«Заткнись, иначе в психушку попадешь»

После просьбы полицейского не писать заявления Оксана не остановилась. Через Новосибирск она сумела написать заявление о пропаже брата. Однако об активности женщины узнал Бороздин — он перешёл к угрозам, вспоминает собеседница.

«Бороздин ко мне приехал и стал орать, чтобы я заткнулась, иначе отправит в психушку, если я продолжу названивать "куда не надо"», — заявила она.

«Птицы склевали глаза»

В апреле с Оксаной вновь связались из органов и попросили опознать тело, которое нашли недалеко от посёлка возле остановки.

«Я его (Владимира. — прим.ред.) сразу узнала. У него были приспущены штаны, они были в крови. На запястьях были следы от наручников. У него не было глаз», — поделилась Оксана.

На вопрос Оксаны, почему у него нет глаз, сотрудник ответил, что их склевали птицы.

По словам собеседницы, ей сказали, что тело забрали в Новосибирск и заключение о смерти выдадут позже.

«Через три недели, в мае, мне позвонили и сообщили, что он умер от переохлаждения, и нет никакого криминала», — жалуется она.

После похорон Владимира Оксана и родственники не верили в версию о переохлаждении, они всегда считали, что его убили, но повторную экспертизу не запрашивали.

«Я сразу знала, что это они (Кунц и Бороздин) его убили. Мой брат поди и в КПЗ не сидел в Татарске, они видимо его убили сразу и искали отговорки», — предположила женщина.

По её словам, убить его могли из-за конфликта с полицейскими.

«Мне соседи рассказывали, что видели, как Владимир толкнул одного из полицейских. Наверно, за это они его избили до смерти», — сетует Оксана.

Эксгумация

По словам Оксаны, спустя 10 лет после убийства с ней связались следователи и сообщили, что возобновили дело и вызвали её на допрос, а также попросили заявление на эксгумацию Владимира.





«Меня попросили подписать заявление на эксгумацию. Не знаю, будут они его доставать, но я не против», — подытожила она.

Напомним, начальника угрозыска «Усть-Таркское» майора полиции Алексея Бороздина арестовали до 9 октября. А ранее задержанному начальнику отделу полиции Александру Кунц вменяют ещё одну статью — по версии следствия, они могли быть в сговоре с Бороздиным, когда убивали Владимира Поторокина.

Ранее сообщалось, что спустя 13 лет после исчезновения 15-летней школьницы в Новосибирске арестовали двух бывших и одного действующего полицейского — они могут быть причастны к гибели ребенка. Сиб.фм собрал всё, что известно о подозреваемых.