В Новосибирске арестован четвёртый фигурант по делу об убийстве 15-летней девочки

В Новосибирске арестовали начальника угрозыска по делу об убийстве 15-летней девочки в 2010 году.

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу до 9 октября начальника угрозыска Алексея Бороздина из Усть-Тарки, где в 2010 году жестоко убили 15-летнюю Наталью Матюхину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Это уже четвертый фигурант по громкому делу.

Бороздина обвиняют в убийстве, совершенное группой лиц.

Напомним, через 13 лет после исчезновения 15-летней Натальи всплыли новые подробности. Следствие вышло на подозреваемых, которые могут быть причастны к преступлению. Ранее арестовали двух бывших и одного действующего полицейского, которые могут быть причастны к убийству. Всех троих отправили под стражу.

Предположительно, 15-летнюю девочку сбили, похитили с места ДТП и убили, а тело спрятали в неустановленном месте. Издание Сиб.фм рассказывало, что известно о подозреваемых.