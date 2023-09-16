В Новосибирске из окна на 8 этаже выпал 7-летний мальчик

В Новосибирске 7-летний ребёнок выжил после падения из окна.

В Новосибирска из окна на 8 этаже выпал 7-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным ведомства, 16 сентября в Октябрьском районе ребенок находился в квартире без присмотра взрослых. На опубликованных кадрах в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» видно, что ребёнок вылез из окна и держался одной рукой за подоконник, однако сорвался вниз и упал на крышу подземного паркинга.

После происшествия ребёнка доставили в больницу с различными травмами.



«В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Как ранее писал Сиб.фм, глава Следкома Бастрыкин потребовал доклад после причинения вреда новорожденному в Новосибирске.