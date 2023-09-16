В Новосибирске изобретают беспилотник неуязвимый для ураганного ветра

Неуязвимый для ураганного ветра беспилотник создают в Новосибирске.

В Новосибирске создают беспилотник, который будет неуязвим к ураганному ветру. Об сообщают «Вести Новосибирск».

Разработка предназначена для метеорологов, чтобы они могли работать в любую погоду. Однако, ученые утверждают, что сфера деятельности такого беспилотного летательного аппарата не ограничена.

Ученые создали уникальный стенд — аэродинамическую стенку, чтобы обучить дрона приспособиться к ветру. С помощью десятков вентиляторов, ученые задают необходимые параметры — силу и направление порывов ветра, и запускают дрон в таком вихре. Физики изучают поведение дрона в различных условиях и уже получили промежуточные результаты. В работе применяют несколько вариантов винтов, включая те, которые не ломаются при сильных ударах. Кроме того, тестируют дроны с различной формой корпуса, такими как сфера, киль и их гибрид. Программное обеспечение полностью разрабатывается самостоятельно.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в НГТУ изобрели беспилотник с грузоподъемностью до 100 килограммов.