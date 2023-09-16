В Новосибирске неизвестные открыли стрельбу и жестоко избили девушку

В Новосибирске на Затулинке неизвестные открыли стрельбу по парням и избили девушку.

В Новосибирске в Затулинском жилмассиве на улице Виктора Уса, 15, произошел конфликт между группами парней. Об этом сообщили в паблике в «АСТ-54» во «Вконтакте».

Очевидцы рассказали, что сначала неизвестные залили парня перцовым баллончиком, за которого позже заступились несколько человек, а другие, в свою очередь, также позвали "подкрепление".

Между группами началась драка, а несколько человек достали пистолеты и открыли стрельбу.

«Один парень прятался на балконе второго этажа, его там поймали и скинули, или он сам спрыгнул», —отмечает автор поста.

На опубликованных кадрах видно, как двое парней жестоко избили девушку. От ударов она упала на газон и громко кричала от боли.

Со слов жителей дома, они вызвали полицию, однако правоохранители так и не приехали.



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