В Новосибирске новорождённому сломали ногу в роддоме

В одном из роддомов Новосибирска новорождённый ребёнок получил травму.

В роддоме Новосибирска произошел инцидент, в результате которого младенец получил травму. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

По словам матери ребенка, перелом ноги произошел из-за действий медицинского персонала. Женщина утверждает, что у ее ребенка не было никаких патологий, и роды начались на 40-й неделе.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента и принимают необходимые меры. Ребенок требует реабилитации для восстановления после полученной травмы.

Напомним, водитель Daewoo погиб в ДТП на трассе под Новосибирском.