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проиcшествия

В Новосибирске новорождённому сломали ногу в роддоме

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В одном из роддомов Новосибирска новорождённый ребёнок получил травму.

В роддоме Новосибирска произошел инцидент, в результате которого младенец получил травму. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

По словам матери ребенка, перелом ноги произошел из-за действий медицинского персонала. Женщина утверждает, что у ее ребенка не было никаких патологий, и роды начались на 40-й неделе.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента и принимают необходимые меры. Ребенок требует реабилитации для восстановления после полученной травмы.

Напомним, водитель Daewoo погиб в ДТП на трассе под Новосибирском.

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Александр Борисов
журналист

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