Водитель Daewoo погиб в ДТП на трассе под Новосибирском

ДТП с смертельным исходом произошло в Карасукском районе.

Вечером 15 сентября около 21:50 на территориальной автодороге, ведущей от города Карасука в направлении села Студëное, произошло столкновение двух автомобилей. В результате этого несчастного случая один человек погиб, а двое получили серьезные травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Carina 1983 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, который управлял мужчина 1977 года рождения. Причины и обстоятельства данного происшествия пока не установлены.

В результате аварии водитель Daewoo погиб на месте происшествия. Женщина-пассажир Daewoo 1979 года рождения и водитель Toyota получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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