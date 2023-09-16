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общество проиcшествия

В Новосибирске полиция начала проверку после драки со стрельбой на Затулинке

В Новосибирске после драки на Затулинке никто из пострадавших не обратился в полицию.

В Новосибирске полиция начала проверку после массовой драки со стрельбой в Затулинском жилмассиве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что в полицию поступили заявки от очевидцев, однако на месте правоохранители никого не обнаружили.

Кроме этого, от самих участников потасовки также не поступали заявления.

«Устанавливаются все обстоятельства и участники происшествия», — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске неизвестные открыли стрельбу и жестоко избили девушку.

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Дамир Трубников

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