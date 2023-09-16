В Новосибирске потеплеет до +26 градусов на выходных

Жителей Новосибирска ожидает резкое потепление.

В выходные дни, 16 и 17 сентября, жители Новосибирска смогут насладиться теплой и ясной погодой. Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +21 градуса. Осадков ожидается незначительное количество, а небо будет переменно облачным с прояснениями.

Скорость ветра не превысит 7 м/с.

В других районах региона термометры покажут до +23 градусов, а в некоторых местах даже до +26 градусов. Погода будет аналогичной – переменная облачность без осадков. В ночное время в южных районах возможен небольшой дождь, а утром сибиряков ожидают туманы.

Напомним, в Новосибирске в выходные будет трудно дышать из-за вредных примесей.