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общество

В Новосибирске потеплеет до +26 градусов на выходных

Фото: ru.freepik.com

Жителей Новосибирска ожидает резкое потепление.

В выходные дни, 16 и 17 сентября, жители Новосибирска смогут насладиться теплой и ясной погодой. Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +21 градуса. Осадков ожидается незначительное количество, а небо будет переменно облачным с прояснениями.

Скорость ветра не превысит 7 м/с.

В других районах региона термометры покажут до +23 градусов, а в некоторых местах даже до +26 градусов. Погода будет аналогичной – переменная облачность без осадков. В ночное время в южных районах возможен небольшой дождь, а утром сибиряков ожидают туманы.

Напомним, в Новосибирске в выходные будет трудно дышать из-за вредных примесей.

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Александр Борисов
журналист

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