В Новосибирске волонтёры ищут пропавшего 60-летнего мужчину по камерам

В Новосибирске пропал 60-летний мужчина 14 сентября.

В Новосибирске пропал 60-летний Юрий Дегтярев. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

По данным волонтёров, Юрий вышел из дома 14 сентября и не вернулся. Сейчас волонтеры ищут камеры на улице Даргомыжского, чтобы выяснить путь пропавшего. Об этом сообщает наш корреспондент.

В день пропажи мужчина был в красно-синей куртке с капюшоном, в темной олимпийке с красными лампасами и в чёрных туфлях. С собой у него была сумка через плечо.

Если вы обладаете информацией о местоположении мужчины сообщите волонтерам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию по номеру 112.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске волонтеры третий раз искали 15 летнюю девочку.