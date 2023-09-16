В Новосибирске за НОВАТом жилой дом кишит крысами и тараканами

Жители дома в центре пожаловались на крыс и тараканов.

В Новосибирске за НОВАТом в жилом доме на улице Депутатская, 58, кишат крысы и тараканы. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте».

Жители дома рассказали, что проблема возникла из-за управляющей компании, которая никак не следит за мусоропроводом.

«Там даже баков нет, мусор падает просто на пол. Вывозят его не ежедневно», — утверждает автор поста.

Кроме этого, жители пожаловались, что УК незаконно сдаёт лифтовые помещения гражданам ближнего зарубежья, а родители из-за этого не отпускают своих детей одних в подъезд.

«Ещё в доме есть самопровозглашённый совет. Это несколько людей, которые решили, что будут главными. Они тратят общедомовые деньги не понятно на что», — говорится в сообщении.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске многодетная семья перед отопительным сезоном осталась без трубы.