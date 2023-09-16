В Новосибирской области 53-летний мужчина пропал в лесу 14 сентября

Под Новосибирском ищут мужчину, который пропал в лесу два дня назад.

В Каргатском районе Новосибирской области пропал 53-летний Геннадий Рыжиков. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

По данным волонтёров, мужчину ушел в лес 14 сентября из деревни 6-е Озерки, однако до сих пор не вернулся.

В день пропажи не нём была темно-синяя куртка, темный рабочий костюм и зеленые резиновые сапоги. Особые приметы — щетина.

Если вы обладаете информацией о местоположении мужчины сообщите волонтерам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию по номеру 112.

Напомним, в Новосибирске волонтёры ищут пропавшего 60-летнего мужчину по камерам.