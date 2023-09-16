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общество проиcшествия

В Новосибирской области водитель сбил насмерть косулю

Фото: тг-канал АСТ-54 Black

Под Новосибирское дикое животное выскочило на проезжую часть.

В Новосибирской области на трассе рядом с селом Гусиный брод водитель насмерть сбил косулю. Об этом сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Со слов очевидца ДТП, от удара сильно пострадал автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что капот машины сильно помяло.

Напомним, в Новосибирске неизвестный сбил косулю на Советском шоссе. Женщина и другие неравнодушные сибиряки стали обзванивать разные службы города, но косуля погибла. С её слов, в ветклинике отказались помогать животному.

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Дамир Трубников

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