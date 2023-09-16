В Новосибирской области возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме

Под Новосибирском двух мужчин госпитализировали в больницу после взрыва газа в частном доме.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме в Барабинске. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, пострадали хозяин дома и его родственник.

Мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.



Напомним, в МЧС рассказали подробности взрыва и обрушения дома под Новосибирском.