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общество

Вице-мэр Новосибирска Терешкова опубликовала видео запуска ракеты-носителя с Байконура

Фото: Роскосмос

Космический корабль с эмблемой Новосибирска стартовал с Байконура.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур вечером 15 сентября. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась видеозаписью этого события в своем телеграм-канале.

На борту пилотируемого корабля "Союз МС-24" находились два российских космонавта — Олег Кононенко и Николай Чуба, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Они были отправлены на Международную космическую станцию (МКС).

В тот же вечер, корабль успешно пристыковался к модулю "Рассвет" в российском сегменте МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Анна Терешкова выразила свое восхищение работникам Байконура, инженерам и конструкторам, отметив их выдающиеся достижения.

Отметим, что на судно нанесена эмблема, связанная с Новосибирском. Юбилейная символика «Новосибирск — Город трудовой доблести», приурочена к 130-летию столицы Сибири и появится в космосе впервые. Жест — дань уважения вкладу города в освоение космического пространства.

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Александр Борисов
журналист

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