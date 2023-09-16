Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин умер на 62 году жизни

Известный по картинам «Солдаты», «Бригада» артист Вячеслав Гришечкин скончался в 61 год.

Актер Вячеслав Гришечкин, известный зрителям по роли в сериале «Солдаты», скончался на 62-м году жизни. Неделю назад стало известно, что артиста госпитализировали в тяжелом состоянии с инфарктом. Медики боролись за его жизнь, но состояние Гришечкина только ухудшалось.

Вячеслав Германович остался без супруги, с которой они отметили серебряную свадьбу пять лет назад. Утратив жену, актер погрузился в депрессию и, по словам его друзей, страдал от алкогольной зависимости. Он пытался залить свою горечь.

Предварительно причиной смерти актера называют проблемы со здоровьем сердца. Именно из-за очередного приступа Гришечкина несколько дней назад его увезли в клинику.

Любимец публики впервые появился на экранах еще в 1989 году в фильме «Биндюжник и король». За эти годы он снялся в 167 фильмах, особенно запомнились зрителям его роли в сериалах «Солдаты», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Каменская», «Маргоша», «Бригада», а также во многих других популярных картинах.

Напомним, ранее в Новосибирске умер изображенный на мурале онколог Ершов.