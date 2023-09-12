В Новосибирске умер изображенный на мурале онколог Ершов

В Новосибирске умер врач-онколог, изображенный на мурале на улице Фрунзе.

В Новосибирске скончался известный врач-онколог Константин Ершов, чей портрет был изображен на фасаде здания по адресу Фрунзе, 4.

Доктор ушел из жизни в воскресенье, 10 сентября, причины его смерти не были оглашены. В последнее время Ершов работал в частной клинике, принимая пациентов.

Константин Ершов был кандидатом медицинских наук и имел высшую категорию врача. В области онкологии он отработал 35 лет своей жизни.

В декабре 2022 года на стены здания, где располагался его портрет, поднимался вопрос о его удалении. Однако местные жители протестовали против этой идеи, и было принято решение оставить мурал нетронутым.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли памятник и мурал Виктору Цою. Создание сквера и памятника Цою стало инициативой бизнесмена-поклонника группы "Кино", который оплатил работу художников и скульптора.

Также в Новосибирской области за год онкологию выявили у более чем 10 тысяч человек. На первом месте стоят злокачественные заболевания кожи. На втором месте в России и Новосибирской области стоит заболеваемость колоректальным раком, на третьем — рак простаты, а в мировой статистике на первом месте находится рак груди.