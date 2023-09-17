Болельщики ФК «Новосибирск» проголосовали за переименование клуба в «Сибирь»

Сегодня, 17 сентября, завершилось голосование по смене названия футбольного клуба «Новосибирск». Выбор предоставили болельщикам.

Голосование анонсировали в июне 2023 года. По словам генерального директора ФК «Новосибирск» Алексея Толконского, такое решение было принято, чтобы сблизить фанатов с любимой футбольной командой.

По итогам опроса, больше всего голосов люди отдали варианту «Сибирь». Фанатам предложили три названия: «Сибирь», «Чкаловец» или «Новосибирск».

Этот процесс сравнили с минувшими губернаторскими выборами: при запуске болельщиков на стадион выдавали бюллетени. Когда прозвучал финальный свисток в матче, бланки нужно было сдать. В голосовании приняли участие почти 1500 человек.