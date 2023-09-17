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общество

Эндокринолог объяснила, почему люди набирают вес осенью

Freepik, authors: Liudmila Chernetska

Первое, что отражается на массе тела — питание.

Эндокринолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Наталья Кирдянкина рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что осенью люди начинают питаться намного больше, а двигаться наоборот меньше. В итоге баланс накопления и расхода энергоресурсов нарушается и масса тела растет.

«Если относиться к зиме с уважением и заранее выстроить оздоровительные программы, то снежные и холодные месяцы пролетят с удовольствием и пользой для здоровья», — объяснила специалист.

По словам эндокринолога, во избежание набора лишних килорграммов в осенне-зимний период важно контролировать и корректировать пищевые привычки, больше двигаться, чаще бывать на улице в светлое время суток, контролировать уровень витаминов, а также следить за психоэмоциональным состоянием.

Напомним, эндокринолог Черноголов рассказал о пользе лишнего веса в пожилом возрасте.

#осень #питание #вес #эндокринолог
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Дарья Бочкун
журналист

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