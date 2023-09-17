Климатолог из Новосибирска Нечепуренко предупредила о погодных аномалиях осенью

В Новосибирской области ожидаются резкие перепады температуры осенью 2023 года.

В начале сентября 2023 года жители Новосибирска стали свидетелями резких изменений в температуре. Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на доцента кафедры метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Ольгу Нечепуренко, средняя температура воздуха находится выше нормы на 2-3 градуса.

Эти изменения могут быть связаны с изменением климата, хотя такие вещи требуют долгосрочного наблюдения, отметила Нечепуренко. Август стал более тёплым и сухим месяцем, что является новым трендом в регионе, и что прохождение холодного периода теперь начинается позже, чем раньше.

В то же время, за последние пять лет в ноябре происходили температурные аномалии, проявляющиеся в продолжительном похолодании до -25 градусов. В настоящее время климат заметно сдвигается в тёплую сторону, что объясняет увеличение средней температуры региона до +21 в сентябре.

Также было замечено, что в районе нетипичная ситуация. В середине сентября нет жёлтых листьев, и жители делятся фотографиями зелёных аллей, выглядящих по-летнему. В прошлом году, в этот же период, на снимках можно было увидеть улицы с жёлтыми и красными листьями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска смогут увидеть Нептун 19 сентября через простой телескоп.