Жители Новосибирска смогут увидеть Нептун 19 сентября через простой телескоп

В небе над Новосибирском появится Нептун фиалкового цвета.

В ближайшее время жители Новосибирска смогут увидеть необычное космическое явление — в вечернем небе появится Нептун.

Согласно сообщению Московского планетария, 19 сентября Солнце, Земля и Нептун выстроятся в одну линию, что означает, что планета окажется на противоположной стороне от Солнца относительно Земли.

Нептун появится на востоке и будет виден в 16:54 по местному времени. Любителям астрономии рекомендуют приобрести простейший телескоп, чтобы рассмотреть Нептун во всей красе. Планета будет выглядеть как фиалковый шар в созвездии Рыб, на границе с созвездием Водолея.

Стоит отметить, что Нептун — самая дальняя планета от Солнца и полный оборот вокруг светила занимает 165 земных лет. Её масса превышает массу Земли в 17,2 раза. В любом случае, 19 сентября будет интересным днём для тех, кто интересуется вселенной и хочет рассмотреть одну из далёких планет нашей солнечной системы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разрабатывают беспилотник, неуязвимый для ураганного ветра. Разработка предназначена для метеорологов, чтобы они могли работать в любую погоду. Однако, ученые утверждают, что сфера деятельности такого беспилотного летательного аппарата не ограничена.